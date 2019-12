Legende: Pascal Besnard Ein Banker führt künftig die Geschicke bei Servette. Keystone

Besnard löst Fischer an der Servette-Spitze ab

Beim Genfer Super-League-Klub erfolgt am 1. Januar 2020 ein Präsidenten-Wechsel. Der 62-jährige Pascal Besnard beerbt Didier Fischer, der künftig noch Vorsitzender der «Fondation 1890» ist. Besnard war während 25 Jahren in diversen Funktionen für Servette tätig (Spieler, Trainer, Instruktor und Administrator). Als Aktiver lief er 7 Jahre für die «Grenats» auf, mit denen er 1985 mit dem Gewinn des Meistertitels den grössten Erfolg feierte. Beruflich wirkt Besnard derzeit in einer Schweizer Grossbank als Regionalleiter.