Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zieht einen Schlussstrich François Moubandje. Keystone/Laurent Gillieron

Moubandje hat genug

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler François Moubandje hat seine Karriere als Profifussballer beendet. Der 34-Jährige gab seinen Rücktritt über die sozialen Medien bekannt. «Ich habe gezweifelt, gewonnen und verloren. Aber ich habe nie aufgehört, für das Trikot und die Ehre zu kämpfen», schrieb Moubandje. Über Meyrin und Servette gelangte der Aussenverteidiger nach Toulouse, wo er von 2013 bis 2019 die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebte. Es folgten Stationen in Kroatien und der Türkei, bevor er 2022 zum FC Sion wechselte, wo er im vergangenen Jahr keinen neuen Vertrag erhielt. Für die Nati bestritt Moubandje 21 Spiele. Er gehörte zum Aufgebot für die EM 2016 und die WM 2018, kam aber an beiden Grossturnieren nicht zum Einsatz.

FCZ rund einen Monat ohne Mendy

Der FC Zürich muss längere Zeit auf den Franzosen Benjamin Mendy verzichten. Der 30-jährige Verteidiger hat am vergangenen Samstag bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Basel einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Mendy muss rund vier Wochen pausieren. Seit seinem Wechsel nach Zürich im Februar kam der Weltmeister von 2018 in sieben Super-League-Spielen zum Einsatz. Dabei steuerte der ehemalige ManCity-Akteur eine Torvorlage bei.

Super League

Saisonende für Lausannes Senaya

Lausanne-Sport wird für den Rest der Saison voraussichtlich auf Marvin Senaya verzichten müssen. Der französische Verteidiger, der sich am vergangenen Samstag beim 0:1 in Winterthur eine Knöchelverletzung zugezogen hat, wird mehrere Wochen ausfallen, wie der Waadtländer Klub mitteilt.