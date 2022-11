Legende: Verletzte sich beim Sieg gegen St. Gallen Winterthur-Goalie Timothy Fayulu. Freshfocus / Claudio Thoma

Winterthur erst 2023 wieder mit Fayulu

Winterthur-Goalie Timothy Fayulu hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC St. Gallen (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Er wird dem Super-League-Aufsteiger in diesem Kalenderjahr deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Fayulu war in diesem Sommer leihweise vom FC Sion zu den Winterthurern gewechselt. Er kam in 11 von 14 Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Keller verlässt Aarau

Der FC Aarau hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Stephan Keller getrennt. Der Entscheid sei in einem «gemeinsamen Gespräch zwischen Präsident, sportlicher Leitung und Cheftrainer getroffen worden», gab der Klub bekannt. Keller, der das Amt im Juli 2020 übernommen hatte, befand sich mit dem FC Aarau auf sportlicher Talfahrt. Der ambitionierte Challenge-League-Klub wartet in der Meisterschaft seit September auf einen Sieg und belegt zurzeit nur den 6. Rang. Wer Kellers Nachfolger wird, steht noch nicht fest.