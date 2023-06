Legende: Zurück in seiner Heimat Betim Fazliji. Freshfocus/Martin Meienberger/Archiv

Fazliji wieder in der Ostschweiz

Betim Fazliji kehrt nach einer Saison beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga wieder in die Super League zum FC St. Gallen zurück. Der Defensivspieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Bis zu seinem Abgang zu St. Pauli vor einem Jahr bestritt der FCSG-Junior für die Ostschweizer 97 Pflichtspiele. Für St. Pauli spielte Fazliji in der Rückrunde bloss noch einmal mehr als 20 Minuten.

00:28 Video Archiv: Fazliji trifft für St. Gallen mit Wucht und Genauigkeit Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Winterthur holt Turkes

Der FC Winterthur hat Aldin Turkes ablösefrei von Lausanne-Sport verpflichtet. Der 27-jährige Mittelstürmer war bis zu seinem Kreuzbandriss Ende 2021 Leistungsträger in der Westschweiz und kämpfte sich letzte Saison wieder zurück. Turkes unterschrieb bei den Winterthurern einen Zweijahresvertrag.

YB verpflichtet Ganvoula

Die Young Boys haben sich mit einem erfahrenen Stürmer verstärkt. Silvère Ganvoula stösst vom VfL Bochum ablösefrei zu den Bernern, bei denen er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Der bald 27-Jährige absolvierte in Deutschland während fast 5 Jahren 110 Pflichtspieleinsätze (23 Tore und 10 Assists) und ist 18-facher Nationalspieler der Republik Kongo.

Mall kommt zurück in die Schweiz

Joël Mall spielt nächste Saison wieder in der Schweiz: Der Goalie hat bei Servette einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der 32-Jährige, der einst bei Aarau ausgebildet wurde und auch für GC spielte, stand zuletzt für Olympiakos Nikosia in der zypriotischen Liga zwischen den Pfosten. Beim Zweiten der abgelaufenen Super-League-Saison nimmt der 32-Jährige hinter Stammgoalie Jérémy Frick die Rolle der Nummer 2 ein. Den bisherigen Ersatzgoalie Edin Omeragic (21) leihen die Genfer gleichzeitig für eine Saison an den Challenge-League-Aufsteiger Stade Nyonnais aus.