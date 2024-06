Legende: Strategische Vereinbarung Der FC Aarau (im Bild CEO Sandro Burki) will künftig von einer Partnerschaft mit Schalke profitieren. Freshfocus/Claudio De Capitani (Archiv)

Aarau und Schalke vereinbaren Partnerschaft

Der FC Aarau und der deutsche Traditionsverein Schalke 04 gehen eine Partnerschaft ein. Im Zentrum sollen der regelmässige, gemeinsame Austausch in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data sowie Marketing und Sponsoring stehen. «Schalke ist ein eindrücklicher Verein mit grosser Tradition, breit abgestützt in der Bevölkerung. Das passt gut zum FC Aarau», lässt sich FCA-Präsident Markus Mahler in der Medienmitteilung zitieren. Am 12. Oktober treten die beiden Teams in einem Freundschaftsspiel auf dem Brügglifeld gegeneinander an. Schalke schloss die vergangene Saison in der 2. Bundesliga auf Rang 10 ab.