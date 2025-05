Legende: Nimmt eine dritte Saison mit Sion in Angriff Didier Tholot. Freshfocus/Martin Meienberger

Tholot bleibt Sion-Trainer

Der FC Sion geht mit Didier Tholot als Trainer in die nächste Saison. Präsident Christian Constantin sagte gegenüber Le Nouvelliste: «Wir müssen einiges verbessern, aber ich werde mit Didier weitermachen, der bei uns einen Dreijahresvertrag besitzt.» Tholot wird damit kommende Saison eine dritte Saison als Coach der Sittener beginnen. Nachdem der 61-jährige Franzose den Klub zurück in die Super League geführt hatte, belegte er in dieser Saison mit den Wallisern den 9. Platz, mit fünf Punkten Reserve auf die Plätze mit Abstiegsgefahr. Ob der Vertrag von Tholot im kommenden Sommer verlängert wird, ist noch offen. Aber bereits jetzt steht fest, dass in der Ära von Constantin kein Sittener Trainer länger am Stück im Amt war als der frühere Stürmer.

Akolos Vertrag wird nicht verlängert

Chadrac Akolo wird den FC St. Gallen diesen Sommer verlassen. Der auslaufende Vertrag des Stürmers wird nicht verlängert. Der Kongolese absolvierte seit seiner Ankunft 2022 118 Spiele für die Espen, dabei erzielte er 35 Tore. Wohin es den Co-Torschützenkönig der Super-League-Saison 2023/24 zieht, ist noch nicht bekannt.

Super League