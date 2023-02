Legende: Er war eine grosse Figur in Winterthur Hannes W. Keller (Archivbild). key/Alessandro Della Bella

Winterthurs Ex-Präsident verstorben

Der FC Winterthur trauert um den ehemaligen Präsidenten und Mäzen Hannes W. Keller. Er verstarb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Mit seinem Unternehmen für Druckmesstechnik stieg Keller zunächst als Trikotsponsor bei den Winterthurern ein. 2001 wurde er Präsident des Vereins. Ein Jahr später rettete er den hoch verschuldeten FCW dank einer geleisteten Bankgarantie vor dem Konkurs und sicherte das Weiterbestehen in der Challenge League. In seinen 14 Jahren im Amt erreichte das Team zweimal den Halbfinal im Schweizer Cup (2006 und 2012). Inzwischen ist der Klub wieder in der Super League vertreten. Im Heimspiel vom Samstag gegen Sion soll Keller mit einer Trauerminute die Ehre erwiesen werden.