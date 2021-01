Legende: Geht neu für den FCB auf Torejagd Kaly Sene. imago images

Kaly Sene zurück bei Basel

Der FC Basel hat den zuletzt an Omonia Nikosia ausgeliehenen Kaly Sene zurückgeholt. Der 19-jährige Senegalese wechselte im Sommer von der U19 von Juventus Turin nach Basel, wurde aber sogleich ausgeliehen, um Spielpraxis auf höchster Stufe zu sammeln. Der Offensivspieler erfüllt nun alle Anforderungen für eine Arbeitserlaubnis in der Schweiz, so dass er auch Spiele bestreiten darf, sobald die Lizenzierung durch den Verband eingetroffen ist.

St. Gallen holt Cabral

Der FC St. Gallen hat von den Grasshoppers den 22-jährigen portugiesischen Aussenverteidiger Euclides Cabral verpflichtet. Er bekommt einen bis Ende Juni 2022 gültigen Vertrag. Von 2015 bis 2017 spielte Cabral im Nachwuchs des FC Sion, ehe er 2019 von der U19 von Sporting Lissabon zu GC wechselte.

Lustrinelli verlängert als U21-Nationalcoach

Mauro Lustrinelli bleibt dem SFV bis zum Ende der EM-Kampagne 2023 als Trainer der U21-Nationalauswahl erhalten. Der 44-jährige Tessiner hatte die Nachwuchsmannschaft im März 2018 übernommen. Im letzten Herbst schaffte das Team die Qualifikation für die EM-Endrunde.