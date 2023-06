Legende: Hat keine Zukunft am Rheinknie Andi Zeqiri. Marc Schumacher/freshfocus

Males, Zeqiri und Adams verlassen Basel

Darian Males, Andi Zeqiri und Kasim Adams werden in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Basel auflaufen. Der Klub hat die Kaufoptionen der drei Spieler nicht gezogen. Mittelfeldmann Males war vor zweieinhalb Jahren von Inter Mailand ausgeliehen worden und erzielte in 106 Pflichtspielen 47 Skorerpunkte. Nati-Stürmer Zeqiri, der im letzten Jahr von Brighton kam, brachte es auf 18 Tore in 50 Partien. Verteidiger Adams wird derweil zu Hoffenheim zurückkehren.

Jankewitz zu Winterthur

Alexandre Jankewitz wechselt für die kommende Saison leihweise von YB zu Winterthur. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war bereits zu St. Gallen und in der letzten Spielzeit zu Thun ausgeliehen, wo er 29 Pflichtspiele absolvierte.

Junger Verteidiger für Lugano

Cupfinalist Lugano hat die Verpflichtung von Ayman El Wafi bekanntgegeben. Der 19-jährige Innenverteidiger aus Marokko kommt vom Nachwuchs Hellas Veronas und hat einen 4-Jahresvertrag unterschrieben. El Wafi erhielt seine fussballerische Ausbildung in der Jugendabteilung von Livorno, bevor er 2021 nach Verona wechselte. El Wafi ist Nachwuchs-Internationaler Marokkos.