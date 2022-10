Legende: Muss der Trainerbank erneut fernbleiben FCZ-Trainer Bo Henriksen. Keystone/Ennio Leanza

Trainer Henriksen sitzt auch 2. Sperre ab

Der FC Zürich muss in der Super League auch am Sonntag gegen Sion ohne Trainer Bo Henriksen auskommen. Die Liga sperrte den 47-jährigen Dänen nach dessen roter Karte in der Partie gegen Basel (0:0) für zwei Partien. Der FCZ kündigte an, auf eine Einsprache gegen das Urteil zu verzichten. Eine Spielsperre hat Henriksen bei der Derby-Niederlage gegen die Grasshoppers (1:4) bereits abgesessen.

01:35 Video Henriksen: «Der Schiedsrichter wollte meine Liebe nicht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 20.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Luganos Ziegler suspendiert

Lugano wird am Samstagabend ohne Reto Ziegler nach Genf reisen, um in der Super League gegen Servette anzutreten. Gemäss einer Mitteilung auf der Website des Tessiner Klubs wurde der Verteidiger aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Der ehemalige Servette-Junior spielt seit Anfang 2021 für Lugano.