Legende: Hat eine Zukunft beim FCZ Cheick Condé Freshfocus / Marc Schumacher

Condé bleibt beim FCZ

Cheick Condé darf weiterhin am Trainings- und Spielbetrieb des FC Zürich teilnehmen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler habe sich «gegenüber dem Trainer und auch gegenüber der Mannschaft mehrfach entschuldigt und sich einsichtig gezeigt», so der aktuelle Leader der Super League in einer Mitteilung. Zu internen Massnahmen gab der Klub keine Details bekannt. Condé hatte sich im Meisterschaftsspiel gegen YB am Samstag (0:0) geweigert, auf der Ersatzbank Platz zu nehmen und verfolgte das Spiel von der Tribüne. Trainer Ricardo Moniz kündigte an der anschliessenden Medienkonferenz «knallharte Konsequenzen» an und stellte eine weitere Zusammenarbeit mit dem Guineer offen in Frage.