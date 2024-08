Legende: Wird vorerst nicht mehr auf höchster Ebene Fussball spielen FCZ-Stürmertalent Labinot Bajrami. Freshfocus/Martin Meienberger

FC Zürich reagiert auf «Regenschirm-Causa»

Die Vorkommnisse beim FC Zürich rund um den Cup-Match bei Zug 94 haben Konsequenzen, wie der FCZ am Mittwochabend mitteilte. Stürmer Labinot Bajrami wird per sofort temporär in die U21 der Stadtzürcher versetzt. Zudem erhielt er intern eine Busse. Sein Vater wird mit einem mehrjährigen schweizweiten Stadionverbot belegt. Ausserdem darf er das Heerenschürli nicht mehr betreten. Bajrami hatte am Sonntag im Spiel der 1. Cup-Runde auf eine Anweisung von Trainer Ricardo Moniz mit «Fuck off!» reagiert. Weil der 19-Jährige anschliessend nur 19 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld genommen wurde, reagierte Bajramis Vater: Er warf einen Regenschirm in Moniz' Richtung.

02:21 Video Archiv: Schirmattacke auf FCZ-Coach Moniz Aus Sport-Clip vom 18.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden.

Nations-League-Spiel gegen Serbien im Letzigrund

Der Spielplan des Männer-Nationalteams im Länderspiel-Herbst ist komplett. Das dritte und letzte Heimspiel der Nations League vom Freitag, 15. November 2024 gegen Serbien findet im Letzigrund in Zürich statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Zuvor tritt die Nati am 8. September in Genf gegen Spanien und am 15. Oktober in St. Gallen gegen Dänemark an.