Legende: Treten zuerst auswärts an Marie Höbinger, Fabienne Humm und ihre FCZ-Teamkolleginnen. Keystone/Salvatore Di Nolfi

FCZ reist nach Bosnien-Herzegowina

Die FCZ-Frauen bekommen es im entscheidenden Duell um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League mit dem SFK 2000 Sarajevo zu tun, dem Serienmeister aus Bosnien-Herzegowina. Dies ergab die Auslosung vom Donnerstag. Sarajevo reihte seit 2003 im heimischen Championat 20 Meistertitel aneinander. In der Champions League schaffte es der Klub indes noch nie über die Sechzehntelfinals hinaus, in den letzten beiden Jahren scheiterte er in der Qualifikation. Die FCZ-Frauen mit der Meistertrainerin Inka Grings treten am 20./21. September zuerst auswärts an. Eine Woche später findet das Rückspiel in Zürich statt. Der Gewinner spielt ab Oktober in der Gruppenphase.