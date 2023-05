Legende: Wird das FCZ-Trikot nicht mehr überstreifen Karol Mets. Keystone/Alexandra Wey (Archiv)

Mets kehrt nicht zum FCZ zurück

Der Anfang Jahr vom FC Zürich an St. Pauli ausgeliehene Este Karol Mets wechselt definitiv zum Hamburger Zweit-Bundesligisten. Über die Ablösemodalitäten gaben die Verantwortlichen der beiden Klubs nichts bekannt. Der 85-fache Nationalspieler Mets war im vorletzten Januar von ZSKA Sofia zum FCZ gestossen. Der 30-jährige Innenverteidiger bestritt 32 Pflichtspiele und wurde in der vorletzten Saison mit den Zürchern Schweizer Meister.

Elvedi verlässt Regensburg

Der mit Jahn Regensburg abgestiegene Jan Elvedi verbleibt in der 2. Bundesliga. Der 26-jährige Zürcher, Zwillingsbruder des bei Mönchengladbach engagierten Nico Elvedi, wechselt zu Kaiserslautern. Der Verteidiger stiess auf die Saison 2020/21 vom SC Kriens zum Team aus der bayerischen Stadt Regensburg. In den drei Saisons absolvierte er 90 Pflichtspiele. Während die im 17. Rang klassierten Regensburger den Gang in die 3. Bundesliga antreten müssen, beendete Kaiserslautern die Saison im Tabellen-Mittelfeld auf dem 9. Platz.