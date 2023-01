FCZ verpflichtet Stürmer Afriyie

Der FC Zürich hat die Verpflichtung des ghanaischen Stürmers Daniel Afriyie bekanntgegeben. Der 21-Jährige spielte zuletzt beim ghanaischen Erstligisten Hearts of Oak und unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis Sommer 2026. Seit Sommer 2019 erzielte er in 69 Pflichtspielen 13 Tore. An der WM in Katar war der dreifache Nationalspieler im Kader, kam in den drei Gruppenspielen aber nicht zum Einsatz.