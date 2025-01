Legende: Auf dem Sprung Antonio Marchesanos Zukunft heisst Yverdon. Keystone/Michael Buholzer

Yverdon holt Marchesano

Antonio Marchesano verlässt den FC Zürich und schliesst sich per sofort Yverdon-Sport an. Der 34-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Waadtländern bis Sommer 2026. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Marchesano war 2016 von Biel zu den Zürchern gestossen. In seiner ersten Saison stieg er mit dem FCZ in die Super League auf. Beim Meistertitel 2022 steuerte Marchesano 19 Skorerpunkte bei. Insgesamt bestritt der frühere Nachwuchs-Nationalspieler 295 Pflichtspiele für den FC Zürich. Dabei gelangen ihm 72 Tore und 60 Assists.

Dräger zu Eintracht Braunschweig

Mohamed Dräger verlässt den FC Basel per sofort und schliesst sich dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Der 28-jährige Aussenverteidiger bestritt insgesamt 24 Einsätze für die «Bebbi», in denen ihm zwei Treffer und ein Assist gelangen. Der deutsch-tunesische Doppelbürger debütierte in der Saison 2017/18 für den SC Freiburg im Profifussball. Vor seinem Engagement in Basel war Dräger in der Super League bereits beim FC Luzern tätig gewesen.

