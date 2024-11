Legende: Kommt in der Super League erst im neuen Jahr wieder zum Zug Juan José Perea. Freshfocus/Martin Meienberger

Perea fehlt dem FCZ die nächsten 3 Spiele

Juan José Perea wird dem FC Zürich aufgrund seiner roten Karte am Sonntag in Lugano in den nächsten 3 Spielen der Super League gegen GC, in Lausanne und gegen St. Gallen nicht zur Verfügung stehen. Der 24-jährige Stürmer aus Kolumbien leistete sich bei der 1:4-Niederlage im Spitzenkampf im Tessin nach einer Provokation eine Tätlichkeit gegen Albian Hajdari. Dafür wurde der beste Torschütze des FCZ (6 Treffer) mit einer Sperre für 3 Partien belegt.

01:40 Video Perea sieht direkt Rot Aus Sport-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Xamax will Partie gegen Thun wiederholen lassen

Xamax geht juristisch gegen die 2:3-Niederlage gegen Thun im Spitzenkampf der Challenge League vor und fordert eine Wiederholung des Spiels vom Freitagabend. Die Neuenburger legten nach dem Spiel der 15. Runde Protest gegen das Ausgleichstor der Thuner zum 2:2 ein. Nach Ansicht der Neuenburger unterlief dem Schiedsrichter Hüseyin Sanli in der besagten Szene ein regelwidriger Fehler. Bevor Xamax' Verteidiger Euclides Cabral in der 89. Minute eine Flanke ins eigene Tor köpfte und so für den Ausgleich für Thun sorgte, soll Sanli das Spiel wegen eines Fouls unterbrochen haben. Der Fall wurde an die Disziplinarkommission der Swiss Football League weitergeleitet.