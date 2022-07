Legende: Haben eine weite Reise vor sich FCZ-Trainer Franco Foda und seine Spieler. Keystone/Christian Merz

FCZ reist nach Aserbaidschan

Der Gegner von Schweizer Meister FC Zürich in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League heisst Karabach Agdam. Der aserbaidschanische Meister, der das Hinspiel auswärts in Polen 0:1 verloren hatte, setzte sich in Baku gegen Lech Posen mit 5:1 durch. Karabach war in der letzten Saison in der Conference League Gruppengegner von Basel (0:0 und 3:0). Der FCZ tritt kommenden Dienstag zuerst auswärts in Aserbaidschan an. Am Mittwoch, 27. Juli, findet das Rückspiel im Letzigrund statt.

Lüchinger und Touré wechseln in die Challenge League

Der FC St. Gallen leiht Nicolas Lüchinger für die kommende Saison zum FC Thun in die Challenge League aus. Der 27-jährige Rheintaler erhofft sich im Berner Oberland neuen Schwung, nachdem er zuletzt oft durch Verletzungen gebremst wurde. Lüchinger absolvierte in der vergangenen Woche bereits das Trainingslager mit den Thunern. Ebenfalls für die Berner Oberländer wird in der kommenden Saison Yannick Touré auflaufen. Der 21-jährige Offensivspieler besitzt bei YB noch einen Vertrag bis 2024.