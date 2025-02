Per E-Mail teilen

Legende: In Konflikt mit dem Gesetz? Daniel Denoon. Freshfocus/Marc Schumacher

FCZ-Spieler von Polizei verhaftet

Am Dienstag ist ein Spieler des FC Zürich von der Polizei verhaftet worden. Es handelt sich dabei um den 21-jährigen Innenverteidiger Daniel Denoon, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegenüber dem Blick bestätigte. Es gehe um «ein staatsanwaltschaftliches Verfahren wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte», es gilt die Unschuldsvermutung. Denoon stand beim FCZ am 19. Januar gegen Yverdon in der Startelf, eine Woche später gegen den FC Luzern flog er bereits nach 22 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Super League