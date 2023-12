FCZ-Talent Egli wechselt in die Bundesliga

Legende: Zieht es ins Ausland Leela Egli. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Freiburg holt Leela Egli

Die Schweizer Nationalspielerin Leela Egli wechselt per sofort vom FC Zürich in die Bundesliga zum SC Freiburg. Die 17-jährige Offensivspielerin stiess als 11-Jährige zum FCZ und debütierte schon mit 15 in der Champions League. Im September wurde sie erstmals für das Nationalteam aufgeboten.