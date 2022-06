Legende: Setzt seine Karriere in Italien fort Assan Ceesay. Michael Zanghellini / freshfocus

Der FCZ verliert seinen Topskorer

Der FC Zürich muss wie erwartet seinen Topskorer ziehen lassen. Stürmer Assan Ceesay, dessen Vertrag beim Meister Ende Juni auslaufen wird, wechselt zum Serie-A-Aufsteiger US Lecce. Dies bestätigte der Klub aus dem Süden Italiens am Mittwoch auf Twitter. Ceesay war in der abgelaufenen Saison massgeblich am Meistertitel der Zürcher beteiligt. Der 28-jährige Gambier erzielte 20 Tore und lieferte 11 Vorlagen.

Basel holt Hertha-Juwel Kade

Der FC Basel hat den deutschen U19-Internationalen Anton Kade von Hertha BSC Berlin verpflichtet. Der 18-jährige linke Flügelspieler, der in der abgelaufenen Saison zu vier Teileinsätzen in der Bundesliga kam, einigte sich mit dem FCB über einen bis im Sommer 2026 gültigen Vertrag. Kade wechselt ablösefrei nach Basel.

Sion holt französischen Mittelfeldspieler

Der FC Sion hat sich mit Denis Will Poha verstärkt. Der 25-jährige Franzose kommt vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes und unterschrieb im Wallis einen Vertrag über 3 Jahre. Poha hat sämtliche Stufen der französischen U-Nationalmannschaften durchlaufen. 2016 wurde er mit der U19 Europameister. Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler bei Stade Rennais.

Hammel von Lausanne-Ouchy zu GC

Die Grasshoppers haben die Verpflichtung von Torhüter Justin Hammel bekanntgegeben. Der Schweizer U21-Nationalspieler unterschrieb beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Hammel stand seit 2020 beim Challenge-Ligisten Stade Lausanne-Ouchy im Einsatz. In der vergangenen Saison absolvierte der 21-Jährige 28 Partien für die Waadtländer. Bei GC wird Hammel als zweiter Goalie hinter der Nummer 1 André Moreira in die Saison starten.