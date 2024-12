Legende: Wird für zwei Spiele gesperrt Ricardo Moniz. KEYSTONE / Til Buergy

Zwei Spielsperren gegen Moniz

FCZ-Trainer Ricardo Moniz ist von der SFL mit einer Sperre von zwei Spielen belegt worden. Der Niederländer hatte sich an der Pressekonferenz im Anschluss an das Zürcher Derby am vergangenen Samstag (1:1) kritisch über die Schiedsrichterleistung geäussert. Gemäss dem Disziplinarrichter habe Moniz «beleidigende und verletzende Äusserungen» gegenüber dem Unparteiischen getätigt. Der FCZ kann gegen die Sperre Einsprache erheben. Da die erste Sperre in diesem Fall nicht automatisch in Kraft tritt, könnte Moniz am Sonntag gegen Lausanne-Sport noch auf der Trainerbank Platz nehmen.

