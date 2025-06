Legende: Duellieren sich am 25. Juli Der FCZ und Sion – hier in Form von Calixte Ligue (h.) und Numa Lavanchy. Marc Schumacher freshfocus

FCZ empfängt Sion zum Auftakt

Der FC Zürich und der FC Sion eröffnen am Freitag, 25. Juli, die neue Super-League-Saison. Meister Basel startet tags darauf auswärts in St. Gallen zur Titelverteidigung. Die weiteren Partien der Startrunde lauten am Samstag Grasshoppers – Luzern, Young Boys – Servette (live bei SRF) und am Sonntag Lausanne – Winterthur und Lugano – Thun. Eine Woche später kommen Servette (gegen St. Gallen), Winterthur (gegen die Young Boys), Basel (gegen die Grasshoppers) am Samstag und Aufsteiger Thun (gegen Lausanne), Luzern (gegen den FCZ) und Sion (gegen Lugano) am Sonntag zu den ersten Heimspielen. Wie die oberste Liga startet auch die Challenge League am Freitag, 25. Juli, in die neue Saison.

St. Gallen und Mambimbi einigen sich nicht

Nach zwei gemeinsamen Saisons trennen sich die Wege von Felix Mambimbi und dem FC St. Gallen. In den Vertragsverhandlungen habe keine Einigung erzielt werden können, teilte der Klub mit. Der Stürmer wechselte im September 2023 von YB zum FCSG. In insgesamt 50 Pflichtspielen für «Grün-Weiss» erzielte der 24-Jährige 5 Tore und bereitete 6 weitere Treffer vor.

Super League