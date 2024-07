Legende: Verstärkt die FCZ-Offensive Umeh Emmanuel. imago images/NurPhoto

FCZ verpflichtet Nigerianer Umeh Emmanuel

Der FC Zürich hat den 19-jährigen nigerianischen Offensivspieler Umeh Emmanuel verpflichtet. Der Flügel kommt per sofort aus Bulgarien von Botev Plovdiv nach Zürich und unterschrieb beim FCZ einen Vertrag bis 2029. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Umeh Emmanuel wurde in seiner Heimat Nigeria ausgebildet und spielte in Europa zuerst in Russland bei FDC Vista Gelendzhik. Im Oktober 2022 wechselte er nach Bulgarien zu Botev Plovdiv, wo er in 47 Pflichtspieleinsätzen elf Tore und drei Vorlagen markierte.

Auch Winterthur holt einen Stürmer

Vom Challenge-League-Klub Stade Nyonnais wechselt Stürmer Christian Gomis nach Winterthur. Der Senegalese bestritt in den vergangenen zwei Jahren 65 Partien und erzielte dabei 22 Tore. Der 23-Jährige kam zumeist als Mittelstürmer zum Einsatz, er kann aber auch flexibel auf den Flügeln eingesetzt werden.

Gygax wird Assistent von Stauch

Daniel Gygax stösst als Assistenztrainer zum U21-Nationalteam. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler gehört neu zum technischen Staff von Cheftrainer Sascha Stauch. Gygax ersetzt Enrico Schirinzi, der als Assistenztrainer von Patrick Rahmen zu den Young Boys wechselt. Mit Fabio Scali konnte der Verband eine zweite personelle Lücke in der ältesten Juniorenmannschaft schliessen. Der bald 37-jährige Italiener wird Athletiktrainer.