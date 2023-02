Legende: Verletzte sich im Derby früh Adrian Guerrero. Freshfocus/Claudio Thoma

Guerrero fehlt dem FCZ mehrere Wochen

Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf Adrian Guerrero verzichten. Der Spanier zog sich im Derby gegen die Grasshoppers eine Verletzung am Syndesmoseband zu. Der 25-Jährige war beim 2:1-Sieg des Meisters bereits nach 22 Minuten ausgewechselt worden.

05:49 Video Archiv: Tosin schiesst FCZ zum Sieg im Derby Aus Sport-Clip vom 19.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 49 Sekunden.

Vaduz entlässt Seeberger

Nach nur vier Spielen ist bereits wieder Schluss: Der FC Vaduz entlässt den Trainer Jürgen Seeberger. Seeberger war seit dem Jahreswechsel an der Seitenlinie des Challenge-Ligisten. «Wir haben den Trainerwechsel sehr eng begleitet und in den letzten Wochen leider festgestellt, dass der Klubführung in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an eine rasche Besserung der sportlich angespannten Situation fehlt. Deshalb haben wir uns frühzeitig zu diesem vielleicht für den FCV untypischen Schritt entschieden», so Sportchef Franz Burgmeier. Jan Mayer, Trainer der 2. Mannschaft des FC Vaduz, wird gemeinsam mit Co-Trainer Walter Thomae die Mannschaft vorübergehend als Interims-Cheftrainer leiten.