Legende: Wird zu einer Pause gezwungen Benjamin Mendy vom FC Zürich. Keystone/Michael Buholzer

FCZ rund einen Monat ohne Mendy

Der FC Zürich muss längere Zeit auf den Franzosen Benjamin Mendy verzichten. Der 30-jährige Verteidiger hat am vergangenen Samstag bei der 0:4-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Basel einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten. Mendy muss rund vier Wochen pausieren. Seit seinem Wechsel nach Zürich im Februar kam der Weltmeister von 2018 in sieben Super-League-Spielen zum Einsatz. Dabei steuerte der ehemalige ManCity-Akteur eine Torvorlage bei.

Super League