Legende: Waren sie der letzte Sieger beim Youth Cup? Die Spieler von RB Salzburg freuten sich im letzten Jahr über den Sieg beim Nachwuchsturnier. Keystone/Walter Bieri

Dieses Jahr kein Blue Stars/Fifa Youth Cup

Einem der bedeutendsten Nachwuchsfussballturniere in der Schweiz droht das Aus. Der 1939 erstmals ausgetragene Blue Stars/Fifa Youth Cup in Zürich kämpft mit finanziellen Problemen. Die Fifa, die während über drei Jahrzehnten als Partnerin auftrat, will das Turnier künftig offenbar nicht mehr unterstützen, wie das Portal fupa.net berichtet. 2025 fällt der Anlass, bei dem jeweils über Auffahrt auf der Sportanlage Buchlern in Zürich Nachwuchsteams internationaler und nationaler Klubs gegeneinander antreten, deshalb aus. Der FC Blue Stars, der das Turnier veranstaltet, ist auf der Suche nach alternativen Finanzierungsquellen.

