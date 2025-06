Legende: Nicht mehr Teil des FCW Boubacar Fofana. Freshfocus/Marc Schumacher

Winterthur löst Vertrag mit Fofana auf – Goalie Kapino verlängert

Der FC Winterthur und Boubacar Fofana gehen getrennte Wege. Der Franzose verlässt die Eulachstädter nach 1,5 Saisons. Der 26-jährige Flügelspieler war im Januar 2024 von Servette zu Winterthur gestossen. In 36 Einsätzen erzielte er 3 Tore und lieferte 2 Assists. Unter Uli Forte spielte Fofana allerdings keine Rolle mehr, weshalb der eigentlich bis Sommer 2026 gültige Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst wurde. Derweil gab Winterthur schon am Freitag bekannt, dass Goalie Stefanos Kapino auch in der kommenden Saison das Tor hüten wird. Klub und Spieler zogen die Option für eine Vertragsverlängerung.

Super League