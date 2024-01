Legende: Wechselt nach Winterthur Boubacar Fofana. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Offensivspieler Fofana nach Winterthur

Servette lässt seinen Offensivspieler Boubacar Fofana zu Ligakonkurrent Winterthur ziehen. Der 25-jährige Franzose unterschrieb beim Tabellensiebten einen Vertrag bis 2026. Fofana wechselte 2020 von der zweiten Mannschaft Olympique Lyons nach Genf, wo er in dreieinhalb Saisons 57 Spiele absolvierte und dabei 11 Tore erzielte. In dieser Saison kam der Flügelstürmer lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der Super League.

Ungarischer Verteidiger für Lausanne-Sport

Lausanne-Sport verpflichtet den 23-jährigen Innenverteidiger Gabor Szalai. Der Ungare wechselt von Kecskemeti an den Genfersee und unterschrieb bei den Waadtländern einen Vertrag bis 2028. In 80 Spielen für den ungarischen Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison erzielte er 17 Tore und gab 8 Assists.