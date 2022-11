Legende: Erst nächstes Jahr wieder an der Luzerner Seitenlinie Mario Frick. KEYSTONE/Philipp Schmidli

FCL-Trainer muss zusehen

Aufgrund unsportlichen Verhaltens wird Luzern-Trainer Mario Frick für das abschliessende Hinrundenspiel bei den Young Boys am kommenden Sonntag gesperrt. Frick wurde am Mittwochabend in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen den FC Basel (0:2) nach leichtem Kontakt zum vierten Offiziellen des Feldes verwiesen. Der Klub liess verlauten, die Sperre zu akzeptieren.

05:08 Video Archiv: Luzern muss sich Basel beugen Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 8 Sekunden.