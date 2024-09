GC mit Verstärkung aus Uruguay

Der Grasshopper Club Zürich hat sich erneut verstärkt. Vom uruguayischen Klub Racing Club de Montevideo wechselt Tomas Veron Lupi für ein Jahr leihweise zum Rekordmeister. Im Anschluss besitzen die Zürcher eine Kaufoption. Der 24-jährige Argentinier kommt vor allem auf der Flügelposition sowie im Sturmzentrum zum Einsatz. Veron Lupi hatte seine Karriere in Argentinien gestartet, 2022 war er nach Uruguay gewechselt.

Wallner verlässt den FCZ

Linksverteidiger Silvan Wallner und der FC Zürich gehen getrennte Wege. Der 22-Jährige verlässt die Zürcher per sofort und schliesst sich dem österreichischen Bundesligisten Blau-Weiss Linz an. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Wallner wechselte im Alter von 11 Jahren in den Nachwuchs des FCZ und debütierte im Juli 2020 in der Super League. Insgesamt bestritt der schweizerisch-österreichische Doppelbürger 51 Pflichtspiele für die Zürcher.

00:22 Video Archiv: Letica verhindert Wallners erstes Super-League-Tor Aus Sport-Clip vom 23.09.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Sabbatini zu Bellinzona

Jonathan Sabbatini bleibt im Tessin. Der langjährige Lugano-Spieler wechselt zu Bellinzona und spielt künftig in der Challenge League. Nach zwölf Jahren beim FC Lugano lief der Vertrag des 36-jährigen uruguayischen Mittelfeldspielers zum Ende der letzten Saison aus. Nachdem Sabbatini zunächst vereinslos war, schloss er sich nun der AC Bellinzona an, die mit elf Punkten aus den ersten sechs Runden hinter Thun den 2. Platz in der Tabelle belegt.