Legende: Hat bereits 9 Länderspiele für Benin absolviert Hassane Imourane. imago images/Sebastian Frej

Mittelfeldspieler aus Benin zu GC

Die Grasshoppers verstärken sich mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Hassane Imourane aus Benin. Der neunfache Internationale spielte letzte Saison in Ägyptens höchster Liga für den in Kairo beheimateten Modern Sport FC. GC, nach vier Runden Schlusslicht der Super League, strebt am Samstag daheim gegen den FC Sion den ersten Meisterschaftssieg in dieser Saison an.

05:18 Video Archiv: GC tankt im Cup gegen Regensdorf Selbstvertrauen Aus Sport-Clip vom 18.08.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 18 Sekunden.

Tosetti beendet Karriere

Matteo Tosetti, 2009 mit der Schweiz U17-Weltmeister, beendet seine Profikarriere. Der 32-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt in der Challenge League für Bellinzona. In der Super League kam er 192 Mal zum Einsatz, davon am meisten mit dem FC Thun.

Lausanne – Lugano neu am 18. September

Das Meisterschaftsspiel der 5. Runde zwischen Lausanne und Lugano findet neu am Mittwoch, 18. September, statt. Der Anpfiff im Stade de la Tuilière erfolgt um 19:30 Uhr. Die Partie wurde auf Wunsch der Tessiner verschoben, um dem Team von Mattia Croci-Torti eine optimale Vorbereitung auf das Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Besiktas Istanbul zu ermöglichen.