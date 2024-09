Legende: Von der Ligue 1 in die Super League Adama Bojang imago images/SIPA USA

Adama Bojang leihweise zu GC

Der Grasshopper Club hat Mittelstürmer Adama Bojang von Stade Reims verpflichtet. Der gambische Nationalspieler wird bis Ende Saison ausgeliehen. Bojang steht seit Sommer 2023 bei Stade Reims unter Vertrag. In der Ligue 1 kam er in 11 Pflichtspielen zum Einsatz. In der 2. Mannschaft erzielte er in 8 Partien 8 Tore. «Er ist ein junges, international beachtetes Talent, und wir hoffen, dass er mit seiner physischen Präsenz und seinen offensiven Qualitäten unseren Sturm weiter bereichern wird», sagte GC-Sportchef Stephan Schwarz.