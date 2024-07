Legende: Er soll die «Hoppers»-Offensive gefährlicher machen Young-Jun Lee. GC

GC verstärkt Offensive mit Young-Jun Lee

Die Grasshoppers haben ihre Offensive um einen Neuzugang erweitert. Vom Suwon FC (KOR) kommt der 21-jährige Südkoreaner Young-Jun Lee. Er unterschrieb bis 2028. Der Stürmer sammelte bereits internationale Erfahrung in den Nachwuchs-Nationalteams. Sportchef Stephan Schwarz meint: «Young-Jun passt genau in unser Anforderungsprofil und bringt eine zusätzliche Facette ins Spiel. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, aber auch mit einem Leistungsnachweis. Wir freuen uns, dass er sich für GC Zürich entschieden hat.»

Luzerns Heller soll bei Kriens zu Spielpraxis kommen

Luzerns Eigengewächs Diego Heller wird an Partnerklub SC Kriens in die Promotion League ausgeliehen. Der 19-jährige Heller unterzeichnete vor einem Jahr seinen ersten Profivertrag bis 2026. Im März 2024 erlitt er eine Handgelenksfraktur, die ihn zu einer mehrmonatigen Pause zwang. «Die Leihe zum SCK bietet ihm nun die Möglichkeit, nach seiner Verletzung wieder vollständig in den Spielbetrieb zurückzukehren und wichtige Spielpraxis zu sammeln», schrieben die Luzerner in einem Communiqué.