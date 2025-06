Legende: Stellte seine Torgefährlichkeit in der Regionalliga unter Beweis Jonathan Asp Jensen. imago images/Zink

Jensen verstärkt GC

Die Grasshoppers bekommen auch für nächste Saison Verstärkung von Bayern München. Wie die Zürcher bekannt gaben, stösst der 19-jährige Däne Jonathan Asp Jensen leihweise von der zweiten Mannschaft der Deutschen zu GC. In der letzten Saison gelangen dem im Mittelfeld vielseitig einsetzbaren Jensen in 23 Spielen der Regionalliga (vierthöchste Stufe) fünf Tore und 11 Assists. In der letzten Saison war der Australier Nestory Irankunda von den Bayern an GC ausgeliehen. Dem Vernehmen nach könnte das Engagement verlängert werden.

Super League