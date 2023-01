Legende: Muss länger pausieren Francis Momoh. Keystone/Laurent Gillieron

Knie-OP bei Momoh

Francis Momoh wird den Grasshoppers monatelang fehlen. Der 21-jährige Stürmer aus Nigeria muss sich aufgrund einer Knieverletzung einer Operation unterziehen. Wie GC mitteilte, hat Momoh seit mehreren Wochen mit Knieschmerzen zu kämpfen. Eine konservative Behandlung brachte keine Besserung. Wie lange der Stürmer ausfällt, könne erst nach der Operation abgeschätzt werden. Momoh kam vor der Winterpause in 12 Pflichtspielen zum Zug und verbuchte dabei 2 Tore und 4 Vorlagen.

St. Gallen verlängert mit Zeidler bis 2027

Der FC St. Gallen und Trainer Peter Zeidler planen weiter langfristig zusammen. Wie der aktuelle Tabellendritte zwei Tage vor dem Jahresauftakt am Sonntag gegen Basel mitteilte, verlängerten die beiden Parteien den Vertrag frühzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2027. Zeidler befindet sich aktuell in der fünften Spielzeit mit dem FCSG. 2019/20 liess er die Ostschweizer vom ersten Meistertitel seit 20 Jahren träumen (am Ende resultierte der 2. Platz), 2021 und 2022 führte er die Mannschaft in den Cupfinal.