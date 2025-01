Legende: Kann GC im Abstiegskampf vorderhand nicht helfen Giotto Morandi. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Morandi fehlt GC

Die Grasshoppers müssen «bis auf Weiteres» auf Giotto Morandi verzichten. Wie die Zürcher auf ihrer Website schreiben, leidet der 25-jährige Mittelfeldspieler an einer Schambeinentzündung. Wie lange der Tessiner ausfällt, wird nicht präzisiert. Morandis Vertrag, der im Sommer 2025 ausläuft, soll gemäss Blick eine Klausel für eine Verlängerung beinhalten. Absolviert er noch 4 Einsätze für GC, ist er bis im Sommer 2026 an den Rekordmeister gebunden.

Metinho zum FCB

Der FC Basel verstärkt sich im Mittelfeld. Aus Frankreich stösst der 21-jährige Abemly Meto Silu, genannt Metinho, leihweise bis Ende Saison zum aktuell Zweiten der Super League. Der brasilianisch-kongolesische Doppelbürger steht bei Troyes aus der Ligue 2 unter Vertrag, war aber bereits die letzten eineinhalb Jahre an Sparta Rotterdam in den Niederlanden ausgeliehen.

Bouzamoucha zurück zu Rouen

Der Tabellenfünfte Servette hat Innenverteidiger Sofyane Bouzamoucha an den FC Rouen in die Championnat National, die 3. Liga Frankreichs, abgegeben. Der 24-jährige Franzose wechselte erst im vergangenen Juli vom selben Klub nach Genf. Beim Team von Trainer Thomas Häberli konnte er sich jedoch nicht durchsetzen: Bouzamoucha kam lediglich zu 7 Einsätzen für Servettes U21.

Ajeti für 3, Kamberi für 2 Spiele gesperrt

Albian Ajeti wird nach seiner Tätlichkeit vom Sonntag für drei Spiele gesperrt. Der Stürmer des FC Basel war Sions Verteidiger Federico Barba beim Stand von 4:1 in der Nachspielzeit auf die Ferse getreten. Der 27-jährige Ajeti, der in der laufenden Meisterschaft 5 Tore erzielt hat, verpasst damit die Auswärtspartien gegen Zürich und Servette sowie das Heimspiel gegen Luzern. Derweil muss der FCZ im Klassiker am kommenden Sonntag auf Lindrit Kamberi verzichten. Der Verteidiger wurde bei der bitteren 1:3-Niederlage in Luzern, wo er den Ehrentreffer erzielte, nach einem groben Foulspiel vom Platz gestellt. Dafür erhält er eine Sperre von 2 Spielen.

Super League