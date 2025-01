Legende: Hat bei GC keine Zukunft Asumah Abubakar. Daniela Frutiger / freshfocus

GC verabschiedet vier Spieler

Die Grasshoppers schaffen in ihrem Kader Platz für neue Spieler. Wie die Zürcher am Dienstag bekanntgaben, wurden die Verträge mit Asumah Abubakar, Awer Mabil, Théo Ndicka und Dorian Babunski einvernehmlich per sofort aufgelöst. Das Quartett hatte jeweils ein gültiges Arbeitspapier bis im Sommer 2025 gehabt. In der Hinrunde spielten die vier Akteure nur eine untergeordnete Rolle. Unter dem neuen Trainer Tomas Oral schaffte es nur Abubakar einmal in ein Aufgebot

Cueni von Wil zu Winterthur

Der FC Winterthur hat die Verpflichtung von Stéphane Cueni bekanntgegeben. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt nach knapp drei Jahren beim FC Wil in die Eulachstadt und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. Der 23-jährige Cueni wurde beim Team Vaud ausgebildet und debütierte im Februar 2021 für Lausanne-Sport in der Super League.

Super League