Demhasaj eine Liga tiefer

Die Grasshoppers leihen Mittelstürmer Shkelqim Demhasaj für den Rest der Saison in die Challenge League zu Winterthur aus. Der 25-Jährige, der mit den Zürchern noch einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag besitzt, kam in dieser Saison zu 13 Einsätzen in der Super League, drei Mal spielte er von Beginn an.

Lugano mit Ab- und Zugang

Der FC Lugano hat den Leihvertrag mit dem Brasilianer Luis Phelipe per sofort aufgelöst. Der 20-jährige Offensivspieler, der zu 5 Einsätzen in der Super League kam, kehrt damit vorzeitig zu RB Salzburg zurück. Ausserdem gaben die Tessiner die Verpflichtung des Italieners Alessandro Casciato bekannt. Der 21-jährige Mittelstürmer wechselt mit einem bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag vom FC Rapperswil-Jona aus der Promotion League zum Cup-Halbfinalisten.

Thun-Schaffhausen neu angesetzt

Das Ende Januar verschobene Challenge-League-Spiel zwischen Thun und Schaffhausen findet neu am Dienstag, 22. Februar, statt. Die Partie der 19. Runde hatte wegen Corona-Fällen bei den Thunern verschoben werden müssen.