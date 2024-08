Legende: Einsatz gegen den Weltmeister Im Halbfinal der Copa America schirmt Mathieu Choinière den Ball vor Rodrigo de Paul ab. Keystone/JULIA NIKHINSON

Ein Kanadier für das GC-Mittelfeld

Die Grasshoppers haben den kanadischen Nationalspieler Mathieu Choinière verpflichtet. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der Major League Soccer (MLS) vom CF Montreal und unterschrieb bei den «Hoppers» bis 2027. Choinière lief bislang 5 Mal für Kanada auf, zuletzt im Juli beim Spiel um Platz 3 an der Copa America. In der MLS war Choinière für die letzten beiden Allstar-Games nominiert worden. «Der Wechsel zu GC ist der richtige Schritt für mich. Ich freue mich darauf, in der Super League zu spielen und meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen», zitieren die Grasshoppers die Neuverpflichtung in einer Medienmitteilung.

Yverdon mit neuem Stürmer

Nach dem Abgang von Kevin Carlos zum FC Basel hat Yverdon am Dienstag einen Ersatz präsentiert. Der Belgier Mitchy Ntelo wechselt aus der bulgarischen Liga von Lokomotive Plovdiv ins Waadtland. Der 23-jährige Stürmer wird bereits am Samstag gegen GC spielberechtigt sein.

YB gibt zwei Youngster ab

Meister YB hat den Vertrag mit Théo Golliard vorzeitig um ein Jahr bis Juli 2026 verlängert und verleiht den 21-jährigen Mittelfeldspieler bis zum Saisonende an Helmond Sport, den derzeit Fünftplatzierten der 2. niederländischen Liga. Bereits letztes Jahr war Golliard verliehen, für Vaduz kam er auf 42 Pflichtspiel-Einsätze. Zudem geben die Berner Joël Bichsel fix ab. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt zum 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga Deutschlands.