Legende: Lukas Görtler sieht den roten Karton ... ... im Spiel gegen Lugano. Freshfocus/Carsten Harz

St. Gallens Görtler ist wieder spielberechtigt

Die Sperre von FCSG-Captain Lukas Görtler ist auf ein Spiel reduziert worden. Dies gab die Swiss Football League (SFL) am Montag bekannt. Die Sperre hatte der Deutsche bereits vor einer Woche gegen Servette abgesessen. Görtler war am 28. Januar im Spiel gegen Lugano des Feldes verwiesen worden. Dem St. Galler Rekurs gegen die zwei Spielsperren hat die Disziplinarkommission der SFL nun teilweise stattgegeben. «Lukas Görtler handelte weder absichtlich noch fahrlässig, da zum Zeitpunkt seiner Entscheidung zu flanken nicht absehbar war, dass Jonathan Sabbatini sich so vor ihm positionieren würde», lautete die Erklärung der SFL.

Luzern verpflichtet Grbic

Der FCL verstärkt sich mit dem Stürmer Adrian Grbic vom FC Lorient. Der 27-Jährige unterschreibt bei den Luzernern leihweise bis zum Ende der laufenden Saison, danach besitzt der FCL eine Kaufoption. Grbic stammt aus der Jugendabteilung des SK Rapid Wien und spielte neben Frankreich auch bereits in Deutschland, seiner Heimat Österreich und in den Niederlanden. Für das österreichische Nationalteam lief Grbic bereits 9 Mal auf (4 Tore).