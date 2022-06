Legende: Coachten Schaffhausen beinahe zum Aufstieg in die Super League Martin Andermatt und Hakan Yakin. Marc Schumacher/freshfocus

Yakin wird bei Schaffhausen befördert, Andermatt muss gehen

Der FC Schaffhausen hat sich entschlossen, in der kommenden Saison auf Hakan Yakin als Cheftrainer der 1. Mannschaft zu setzen. Das teilte der Challenge-Ligist am Samstag mit. Voraussetzung für Yakins Aufstieg vom Assistenz- zum Cheftrainer ist, dass der 45-Jährige zum Lehrgang der Uefa Pro Lizenz aufgenommen wird. Yakins Beförderung hat zur Folge, dass sich Schaffhausen von seinem bisherigen Cheftrainer Martin Andermatt trennt. Der 60-Jährige hatte den FCS im September 2021 übernommen und in diesem Frühling in die Barrage geführt. Dort zogen die Munotstädter gegen Luzern den Kürzeren.