Legende: Verlässt Genoa in Richtung Ligue 1 Silvan Hefti Imago Images/Giuseppe Maffia

Hefti wechselt leihweise zu Montpellier

Der Schweizer Verteidiger Silvan Hefti wechselt in Frankreichs Ligue 1 und wird bei Montpellier Teamkollege von Becir Omeragic. Der 26-Jährige spielte in den letzten zwei Jahren in Italien für Genoa, kam zuletzt aber kaum mehr zum Einsatz. Nach Montpellier wird er vom Serie-A-Klub vorerst leihweise bis Ende Saison abgegeben, die Franzosen besitzen eine Kaufoption. In der Schweiz spielte Hefti bis 2020 für St. Gallen und danach eineinhalb Saisons für die Young Boys. Mit Montpellier könnte er unter Umständen am Samstag im Cup gegen den Zweitligisten Amiens ein erstes Mal zum Einsatz kommen.

FCZ verstärkt sich im Nachwuchsbereich

Der FC Zürich hat per sofort Dennis Hediger und Johan Vonlanthen als Nachwuchstrainer verpflichtet. Der ehemalige Captain des FC Thun übernimmt auf die kommende Rückrunde hin die Cheftrainer-Position der U16. Vonlanthen, Ex-FCZ- und Schweizer Nationalspieler, wechselt ebenfalls per sofort nach Zürich. Der 37-Jährige wird die Aufgabe des Stürmer- und Techniktrainers in der FCZ Academy und bei den FCZ Frauen übernehmen. Zuletzt amtete er als Sportdirektor beim FC Fribourg und beim FC Dietikon.