Legende: Hängt die Fussballschuhe an den Nagel Guillaume Hoarau. Keystone/Alessandro Della Valle

Hoarau kehrt dem Profifussball den Rücken

Guillaume Hoarau hat auf Instagram das Ende seiner Aktivkarriere angekündigt. Der Franzose zieht nach 18 Profijahren im Alter von 38 Jahren einen Schlussstrich. Zuletzt hatte er bis Juni 2022 bei Sion unter Vertrag gestanden. In zwei Jahren brachte er es auf lediglich 32 Pflichtspiel-Einsätze für die Walliser und spielte zuletzt keine Rolle mehr. Mit YB, wo er ab 2014 sechs Jahre lang spielte, wurde er von 2018 bis 2020 dreimal Schweizer Meister. In der Saison 2018/19 krönte er sich mit 24 Treffern zum Torschützenkönig der Super League.

Rückkehr in die Schweiz: Saibene beerbt Binotto in Neuenburg

Neuchâtel Xamax hat am Tag nach der Entlassung von Cheftrainer Andrea Binotto dessen Nachfolger präsentiert. Es handelt sich um Jeff Saibene. Der 53-Jährige kennt den Schweizer Fussball ausgezeichnet, war er doch schon in Thun, St. Gallen und Aarau tätig. Zuletzt arbeitete er nach Engagements in der 2. und 3. deutschen Bundesliga in seiner Heimat Luxemburg.

Gogia verlässt den FCZ

Der gebürtige Georgier Akaki Gogia spielt nicht mehr für den FC Zürich. Der 30-jährige Offensivspieler und der Klub haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst. Gogia, der im vergangenen Sommer zum Schweizer Meister gestossen ist, wechselt zu Dynamo Dresden in Deutschlands 3. Liga.