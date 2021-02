Legende: SFL-Komitee präsentiert Vorschlag Die Klubs stimmen am 15. Feburar über die Reglementsänderung ab. Freshfocus

SFL-Komitte schlägt Reglementsänderung vor

Das Komitee der Swiss Football League (SFL) hat an einer Sitzung am letzten Freitag eine Änderung im Spielbetriebsreglement für den Fall eines vorzeitigen Meisterschaftsabbruchs ausgearbeitet. Demzufolge sollen die Tabellen in der Super League und Challenge League nicht nach der Anzahl Punkte, sondern nach dem Punkte-Quotienten (durchschnittliche Anzahl Punkte pro Spiel) berechnet werden. Der Vorschlag des SFL-Komitees wird den 20 Klubs im Rahmen einer schriftlich durchgeführten, ausserordentlichen Generalversammlung am 15. Februar zur Abstimmung unterbreitet. Damit die Anpassung im Spielbetriebsreglement umgehend in Kraft tritt, benötigt es eine einfache Mehrheit.

FCZ länger ohne Tosin

Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Aiyegun Tosin verzichten. Der 22-jährige Nigerianer zog sich am Samstag im Meisterschaftsspiel in Vaduz (2:3) eine Verletzung am Fuss zu. Tosin gehörte in dieser Saison in 15 von 19 Spielen der Startformation der Zürcher an und erzielte dabei drei Tore.