Legende: Reisen in die USA Murat Yakin und seine Equipe. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

USA bittet die Schweiz zum Tanz

Die Schweizer Nati bestreitet am 10. Juni in Nashville ein Testspiel gegen die USA. Dies teilte der US-Verband mit. Anpfiff ist um 19:00 Uhr Ortszeit (02:00 MESZ in der Nacht auf den 11. Juni). Über den ersten Gegner auf der Nordamerika-Tour hatte der Schweizerische Fussballverband schon letzte Woche informiert: Es handelt sich um Mexiko, gegen das die Equipe von Murat Yakin am 7. Juni in Salt Lake City spielt. Bei den Testspielen geht es für die Nati darum, sich für die WM-Qualifikation im Herbst vorzubereiten - die Gegner heissen Schweden, Slowenien und Kosovo.