Legende: Soll im Waadtland zu mehr Spielpraxis kommen Dion Kacuri. Freshfocus/Marc Schumacher

Basel gibt Kacuri leihweise an Yverdon ab

Dion Kacuri ist vom FC Basel für die anstehende Super-League-Saison an Yverdon-Sport ausgeliehen worden. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stiess im Februar mit einem Vertrag über viereinhalb Jahre von GC ans Rheinknie und kam in der Rückrunde auf 12 Einsätze in der ersten Mannschaft. Im Waadtland soll der Schweizer U21-Nationalspieler nun zu mehr Spielpraxis kommen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

FCL: Kadak verpasst Saisonauftakt

Der FC Luzern muss zum Saisonstart der Super League auf seinen Mittelfeldspieler Jakub Kadak verzichten. Der 23-jährige Slowake zog sich im Testspiel gegen Cham einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Laut Vereinsmitteilung fällt er damit «einige Wochen» aus. Der Tabellensiebte der letzten Saison trifft nächste Woche am Sonntag (21. Juli) in der ersten Meisterschaftsrunde vor eigenem Publikum auf Servette.

07:48 Video Archiv: Kadak erzielt bei der 2:4-Pleite gegen YB beide Luzerner Treffer Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 48 Sekunden.