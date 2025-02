Per E-Mail teilen

Legende: Nächster prominenter Super-League-Rückkehrer Pajtim Kasami. Keystone/Jean-Christophe Bott

Kasami unterschreibt erneut bei Sion

Der ehemalige Nationalspieler Pajtim Kasami schliesst sich ein zweites Mal dem FC Sion an. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Sampdoria Genua aus der italienischen Serie B ins Wallis, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieb. Zwischen 2017 und 2020 lief Kasami schon einmal für die Walliser auf und erzielte in 104 Spielen 32 Tore, bevor er sich dem FC Basel anschloss. Im Ausland war er unter anderem für Palermo, Fulham und Olympiakos Piräus aktiv, wo er zweimal griechischer Meister und einmal Cupsieger wurde. Kasami kam in der Schweizer Nati zu insgesamt 12 Einsätzen.

Luzern: Owusu mit Muskelzerrung out

Tyron Owusu vom FC Luzern wird 3 bis 4 Wochen pausieren müssen. Der Mittelfeldspieler zog sich im Spiel vom Sonntag gegen den FC Winterthur (3:2) eine Muskelzerrung zu und fällt vorerst aus. Auch Verteidiger Bung Meng Freimann (diverse Prellungen) und Offensivspieler Kevin Spadanuda (Rippen) sind fraglich für das Auswärtsspiel in Lugano am Samstag.

Super League