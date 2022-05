Legende: Genügt nicht den Ansprüchen der Challenge League Das Stadion des FC Breitenrain. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Breitenrain zieht Rekurs zurück

Der FC Breitenrain verzichtet auf einen Aufstieg in die Challenge League. Weil kurzfristig keine bezahlbare Stadionlösung gefunden werden konnte, zieht der Stadtberner Quartierverein den Rekurs im Lizenzverfahren zurück. Somit spielt der Traditionsverein unabhängig von einem allfälligen sportlichen Aufstieg auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Liga. Derzeit würde Bellinzona den Platz von Breitenrain als Aufsteiger in die Challenge League erben.

04:56 Video Archiv: Quartierverein Breitenrain träumt von der Challenge League Aus Sportpanorama vom 27.03.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Women's Super League: Titelkampf steigt in Lausanne

Der 1. Playoff-Final in der Geschichte der Women's Super League wird am Pfingstmontag, 6. Juni, in Lausanne stattfinden. Anpfiff im Stade de la Tuilière, das Platz für 12'500 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet, ist um 15 Uhr. In den Halbfinals werden die beiden Finalisten noch in Hin- und Rückspielen ermittelt. Weiter im Titelrennen befinden sich mit Servette Chênois, dem FCZ, GC und Basel die Top 4 der Qualifikation.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Basel und Servette Chênois sehen Sie am Samstag live. Die Rückspiele finden am 28. Mai statt.