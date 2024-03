Legende: Im Verletzungspech Varol Tasar wird diese Saison keine Spiele mehr bestreiten können. Keystone/Laurent Gillieron

Monatelange Pause für Tasar

Für Varol Tasar ist die Saison vorzeitig zu Ende. Der Angreifer, der noch bis im Sommer vom FC Luzern an Yverdon ausgeliehen ist, zog sich am 24. Februar im Spiel gegen den FC Basel (0:2) bei einer unglücklichen Bewegung einen Kreuzbandriss im Knie zu. Gemäss der Mitteilung der Waadtländer wird der 27-jährige Deutsche mehrere Monate ausfallen. Tasar gehörte beim derzeit auf dem 9. Rang klassierten Aufsteiger zu den Leistungsträgern. In 24 Liga-Spielen kam er auf sechs Tore und vier Vorlagen.